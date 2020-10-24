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Суббота, 24.10.2020
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Одежда разорвана, спущены штаны: в Киеве обнаружили изувеченное тело женщины

Одежда разорвана, спущены штаны: в Киеве обнаружили изувеченное тело женщины
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Деснянском районе Киева неподалеку от здания по улице Закревского, 9 обнаружили тело зверски убитой женщины.

Как сообщает dtp.kiev.ua, тело было обнаружено рано утром 24 октября за конструкцией остановки на улице Закревского — Троещина.

При ней также обнаружили документы. На данный момент известно, что ей было 46 лет.

"На теле множественные побои, разорвана верхняя одежда и нижнее белье, приспущены штаны. На шее была сумка, суля по следам от удушья, женщину нею и задушили", - говорится в сообщении.

Также по предварительной информации перед смертью женщину били палкой.

"Не исключают, что ее насиловали неестественным способ. Половые органы были в крови, а рядом с телом лежала окровавленная бутылка", - пишет dtp.kiev.ua.

По данным канала, волосы женщины были срезаны и разбросаны вокруг тела. 

Как сообщалось ранее, в Днепре школьница напугала сеть тем, что хвасталась фото с отрезанными головами животных. 

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Киев, Изнасилование, Убийство, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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