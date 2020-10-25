Украинцы с подозрением на коронавирус голосуют дома с целой делегацией из ЦИК (фото и видео)

В сети показали, как члены участковых избирательных комиссий проводят голосование среди избирателей, находящихся на самоизоляции.

Снимком поделился глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды при КГГА Олег Попенко в Facebook.

"Это поход членов УИК к больным COVID-19 в одну из больниц Одесской области. Это действительно профессиональная профессиональное отношение к работе, когда люди рискуют своей жизнью идут к избирателям", - написал он.

Другое видео, на котором видно, как люди в защитных костюмах идут к дому, где живут люди, болеющие COVID-19, обнародовал Телеграм-канала ЧП Украина.

"А вот так в Харькове ходят по домам, где на самоизоляции находятся больные коронавирусом люди и не могут проголосовать", - сказано в сообщении.

Как известно, по правилам члены комиссии, которые обеспечивают голосования по месту самоизоляции избирателей, должны быть в масках, перчатках, защитных щитках, а после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты.

Находящимся на самоизоляции избирателям была предоставлена возможность проголосовать на выборах 25 октября из дому. Для этого человек должен был подать до 23 октября соответствующую заявку в избирательную комиссию.