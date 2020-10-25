Под Одессой россиянина задержали за вмешательство в местные выборы

В городе Измаил Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в подкупе избирателей. Мужчина предлагал по 500 гривен за каждый отданный голос.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Правоохранители выявили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать с Измаила в Черноморск и Затоку для голосования.

"По словам людей, за каждый отданный ими голос неизвестный мужчина обещал заплатить по 400 гривен. По "горячим следам" полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый 42-летний гражданин Российской Федерации, который сейчас проживает в Одессе. Мужчину задержали в процессуальном порядке", - сообщили в полиции.

По факту подкупа избирателей начато уголовное дело по ч.4 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, в Украине за повреждение бюллетеня на выборах предусмотрена ответственность.