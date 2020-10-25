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Какое наказание в Украине за повреждение бюллетеня на выборах

Какое наказание в Украине за повреждение бюллетеня на выборах
14:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Украине 25 октября выбирают депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских глав. Голосуют во всех областях, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

На избирателей на участках ждут с 8:00 до 20:00. Однако процесс голосования происходит не без нарушений.

Многие украинцы сегодня выражают недовольство, сжигая бюллетени, сминая их, бросая в унитазы, делая оскорбительные для власти надписи, и делают это показательно - выкладывают фото в соцсети.

Такие действия граждан класифицируются по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях

Нарушения избирательного законодательства чреваты административной и даже уголовной ответственностью. Самое распространенное нарушение на всех выборах - это повреждение бюллетня.

 За это грозит ответственность - штраф в размере  1700-3400 гривен.  Статья 212-23 (Повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме или вынесения его за пределы помещения для голосования)  КУоАП, что влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласны данным Нацполиции Украины, по состоянию на 14:00 составлено 34 протокола о порче бюллетней.

К примеру, в Одесской области житель города Измаил порвал бюллетень в кабинке для голосования. Свой поступок мужчина объяснил тем, что не желает отдавать свой голос одной политической силе.

Местные выборы в Украине: экзитполы онлайн

Также, в Измаиле мужчина, не найдя свободной кабинки для голосования, хотел заполнить бюллетени у свободной урны. Члены комиссии сделали избирателю замечание, на что он порвал бюллетени, выбросил их в урну и покинул избирательный участок. 

А жителя Николаевщины, полицейские привлекли к административной ответственности потому что тот, отказался бросать в урну свой бюллетень и порвал его.

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Голосование, Регионы, Нарушения, Нацполиция, Бюлетень.

Автор:

Телеграф
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