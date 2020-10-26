Украинцы вышли с плакатами в поддержку прав женщин в Польше (фото)

В понедельник, 26 октября, под консульством Польши, на улице Алчевских проходит акция в поддержку женщин Польши, которые борются за право делать аборты.

Об этом проинформировали в Телеграм-канале ХС Харьков.

По предварительной информации, на саму акцию вышло около четырех десятков человек.

Люди держат плакаты с надписями: "Не тебе рожать - не тебе решать", "Ее тело - ее выбор", "Женщина имеет право распоряжаться своим телом!".

В сети также появили кадры с места проведения акции в Харькове:

Под консульством также собрались около 20 человек, противников легализации абортов из организации "Традиция и порядок".

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