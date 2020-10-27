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Умер один из лучших врачей Одессы, спасавший жизни воинов АТО

Умер один из лучших врачей Одессы, спасавший жизни воинов АТО
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф

В Одессе на 64-м году жизни скончался полковник медицинской службы в отставке Николай Гамма, который спасал воинов АТО.

Об этом сообщил начальник Военно-медицинского клинического центра Южного региона, полковник медицинской службы Роман Кальчук в Facebook.

Николай Гамма после окончания профильного вуза работал по специальности, начав военным медикам первичного звена. Был среди врачей, которые первыми прибыли в Чернобыль после катастрофы на АЭС. Был задействован в осмотре и санитарной обработке людей, которых эвакуировали из 30-километровой зоны.

В 2012-м году Николай Гамма, который на тот момент был  заместителем начальника Военно-медицинского клинического центра Южного региона и главным терепевтом центра, был удостоен звания "Заслуженного врача Украины". 

В 2015-м году награжден орденом Богдана Хмельницого ІІІ степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге во время АТО.

"Полковник медицинской службы Николай Гамма гордился своей профессией, постоянно развивал свои способности и профессиональные качества. Знаем его как талантливого, честного и принципиального руководителя и товарища. Самоотверженность в работе, высокий профессионализм и ответственность, человечность и порядочность снискали ему безоговорочный авторитет. Его любили и уважали коллеги, ценило и доверяло руководство", - отметил Роман Кальчук и выразил соболезнование семье и коллективу.

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Врач, АТО, Николай Гамма.

Автор:

Телеграф
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