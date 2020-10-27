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Голый мужчина устроил прогулку по Киеву: видео бурно обсуждают в сети

Голый мужчина устроил прогулку по Киеву: видео бурно обсуждают в сети
16:27 Сегодня Телеграф Фото: facebook

26 октября, в Киеве, в Дарницком районе, неподалеку от станции метро Харьковская был замечен полностью голый мужчина, который шел в неизвестном направлении и прикрывался только двумя кусками картона.

Об этом сообщил пользователь под ником Евгений Гончар в Фейсбук-группе Позняки Осокорки.

Также очевидец поделился видеокадрами с самого места событий:

В сети пользователи сразу же начали бурно обсуждать данный инцидент, разразившись шутками о вероятных причинах такого события:

комент

комент фб

Стоит напомнить, что ранее двух девушек, которые бегали голыми в поезде Киев-Львов, высадили из поезда.

Читайте также в материале "Телеграф": В супермаркете в Кривом Роге Днепропетровской области Украины голый посетитель прыгнул в аквариум с рыбой.

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Киев, Мужчина, Голый.

Автор:

Телеграф
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