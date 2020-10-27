Едва не сорвалась с 12 этажа: в Киеве спасли пытавшуюся покончить с собой женщину (видео)

27 октября, в Киеве на улице Вишняковской женщина хотела совершить самоубийство, спрыгнув с балкона на 12 этаже. Но полицейские подоспели вовремя.

Об этом сообщили в Фейсбуке Патрульной Полиции Украины.

По их словам, патрульным удалось спасти женщину за шаг от самоубийства.

Она уже перелезла через перила общего балкона и собиралась спрыгнуть.

За этим всем наблюдал мужчина, который и вызвал патрульных.

Сначала инспекторы пытались уговорить женщину не делать непоправимого, но слова не помогли и тогда полицейские незаметно поднялись на общий балкон и удостоверившись, что она их не замечает сделали последний рывок.

В последний момент патрульным удалось схватить женщину и затянуть обратно на балкон.

Видео операции по спасению:

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