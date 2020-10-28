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В Киеве заметили авто с номерами российских силовиков: сеть бурно обсуждает фото

В Киеве заметили авто с номерами российских силовиков: сеть бурно обсуждает фото
Обновлено 01:09 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Киеве, на бульваре Леси Украинки возле ТРЦ "Гуливер" заметили автомобиль принадлежащий, предположительно, российским силовикам. 

Фотографию автомобиля обнародовал в сети паблик "Киев автомобильный" а соцсети Фейсбук. 

Как известно, в многих странах мира черные номера выдаются представителями силовых структур. В России такие номера могут ставить на технику Минобороны, МЧС, внутренних войск или пограничников. В Украине черные номера тоже применяются в структурах Минобороны. 

В комментариях к записи пользователи разделились на два лагеря, одни утверждают, что номера российские и принадлежат ФСБ, другие утверждают, что это фейк:

"Это сувенирка 100%. На российских номерах обязательно должны присутствовать rus и флажок. Кроме того, номера МО РФ имеют 4 цифры", - отмечают в комментариях. 

Как сообщалось ранее, в московский турист пожаловался на навигатор BMW, который точно знает, чей Крым и при попытках въехать в него с территории РФ, прокладывал маршрут через Харьков.

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Киев, Автомобиль.

Автор:

Телеграф
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