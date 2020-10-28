Пострадавшие в критическом состоянии: появилось первое видео с места взрыва под Харьковом

28 октября в селе Березовское Дергачевского района, что под Харьковом произошел взрыв на газовой подстанции. Погибли два человека. Они находятся под завалами.

Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко.

По предварительным данным, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, а еще два человека в тяжелом.

Всех пострадавших доставили в больницу, двух травмированных отправили в Дергачевскую больницу, остальных в Харьков, сообщила пресс-секретарь Харьковской облгосадминистрации Ксения Ярикова.

В Телеграм-канале ВЕХА поделились видео с места инцидента:

Все началось с того, что "около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа", - проинформировали в отделении полиции Харьковской области, и также добавили, что масштабы задымления составили примерно 200 кв. метров.

По информации нацполиции, в результате происшествия погибли двое человек, а девять получили различные травмы.

Предварительно, взрыв произошел во время плановых работ газовщиков, проинформировала пресс-секретарь компании "Харьковгаз" Ольга Клименко.

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