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Смерть Федорчука: в Борисполе проведут повторные выборы мэра

Смерть Федорчука: в Борисполе проведут повторные выборы мэра
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Руководитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что в связи со смертью мэра Борисполя Анатолия Федорчука в городе проведут повторные выборы.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"В случае смерти кандидата до установления результатов он считается выбывшим. Там, насколько я понимаю, город более 75 тысяч. В этом случае в Борисполе должны быть объявлены повторные выборы. Они не состоялись. п 7 части 1 статьи 280 Избирательного кодекса", - написала Айвазовская.

Федорчук по результатам голосования 25 октября получил наибольшее количество голосов.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 280 Избирательного кодекса, ТИК принимает решение о признании выборов городского головы такими, что не состоялись, и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандат городского главы в порядке, установленном Кодексом, на основаниях, указанных в пункте 4 части первой и части четвертой статьи 231, то есть, в случае смерти.

Напомним, мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса. Он лидировал на местных выборах.

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Все по теме:

Борисполь, Опора, Коронавирус, Ольга Айвазовская, Анатолий Федорчук.

Автор:

Телеграф
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