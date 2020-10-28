Дубинский сообщил о смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука

В четверг, 28 октября, стало известно о смерти действующего мэра Борисполя Анатолия Федорчука.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

На должность городского головы Борисполя Федорчука впервые избрали в 2006 году. С тех пор он был бессменным руководителем города. На местных выборах в этом году Федорчук выдвигался от партии "Наш край". По предварительным подсчетам, он со значительным отрывом одерживал победу.

Один из лидеров гонки на выборах городского головы в Харькове Геннадий Кернес лечится от коронавируса. О своей победе он узнал в берлинской клинике "Шарите".