На столичной Оболони в ДТП смяло сразу три авто (фото)

Утром пятницы, 30 октября, на столичной Оболони произошла авария, в которой разбитыми оказалось три автомобиля.

Об этом сообщает Телеграмм-канал dtp.kiev.ua.

Автомобиль Chevrolet на полном ходу вылетел с дороги и протаранил Nissan и Volkswagen, припаркованные у торгового центра "Дрим Таун" на Оболони. Водитель Chevrolet отмечает, что причиной аварии стала Audi, которая выехала со двора.

В сообщении отмечается, что подтвердить слова водителя нечем, его машина не оборудована регистратором, а запись с камер торгового центра пока раздобыть не удалось.

Накануне стало известно, что задержан виновник смертельного ДТП на Выдубичах, мужчине грозит от 3 до 8 лет за решеткой.