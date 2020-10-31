Не пострадал только пьяный водитель: фото и видео с места смертельного ДТП в Измаиле

Ранним утром 31 октября в Измаиле Одесской области произошло смертельное ДТП. В центре города молодые люди "влетели" в дерево. В результате - двое погибших, остальные отделались различными травмами.

Об этом сообщает местные Telegram-канал.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения - 0,94 промилле.

Последствия случившегося показали на видео:

Спасатели разрезали авто и изъяли двух погибших парней и 25-летнюю пострадавшую девушку. Еще один 34-летний парень был госпитализирован до приезда спасателей.

Пьяный водитель автомобиля серьезно не пострадал и в госпитализации не нуждался. Известно, что одному из погибших было 19 лет.