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Не пострадал только пьяный водитель: фото и видео с места смертельного ДТП в Измаиле

Не пострадал только пьяный водитель: фото и видео с места смертельного ДТП в Измаиле
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф

Ранним утром 31 октября в Измаиле Одесской области произошло смертельное ДТП. В центре города молодые люди "влетели" в дерево. В результате - двое погибших, остальные отделались различными травмами.

Об этом сообщает местные Telegram-канал.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения - 0,94 промилле.

Последствия случившегося показали на видео:

Спасатели разрезали авто и изъяли двух погибших парней и 25-летнюю пострадавшую девушку. Еще один 34-летний парень был госпитализирован до приезда спасателей.

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Пьяный водитель автомобиля серьезно не пострадал и в госпитализации не нуждался. Известно, что одному из погибших было 19 лет.

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ДТП, Одесская область, Измаил, Аварии.

Автор:

Телеграф
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