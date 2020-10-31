Забили до смерти: пропавшего под Киевом мужчину нашли мертвым

В Бородянском районе Киевской области нашли сумку с телом пропавшего мужчины.

Об этом в субботу, 31 октября, сообщает dtp.kiev.ua в Телеграм.

"В Бородянском районе откопали тело жителя Киевской области Владимира Шубы", - сказано в сообщении.

Как отмечается, по предварительной информации мужчина выпивал в компании малознакомых людей, после чего у него возник конфликт с мужчиной, которого ранее судили за угон автомобиля.

"Его забили до смерти, связали, тело поместили в большую сумку и закопали на глубину около метра", - добавили в сообщении.

Мужчина 1975 года рождения пропал еще 25 октября.

Как сообщалось ранее, в Киеве на Крещатике потерявший сознание бывший член Нацкомиссии по ценным бумагам протаранил толпу пешеходов, лишив жизни двух человек.