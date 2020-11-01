Зима пришла раньше времени: Карпаты засыпало 10-сантиметровым слоем снега (фото, видео)

С началом ноября в Карпаты неожиданно пришла зимняя погода. В горах выпал 10-сантиметровый слой снега.

Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в своем Facebook, снег в регионе выпал еще вчера.

"По состоянию на 6:50, 01.11.2020 на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный, 5 6 м / с., Температура воздуха -6 °С", - рассказали спасатели.

Пользователи сети начали показывать снимки и видео снега в Карпатах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kateryna Padalka (@kateyoga_) 31 Жов 2020 р. о 1:55 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Коли хотіла побачити гори восени в жовтому листі Допис, поширений Yuliia Sukhostavska (@yuliiasukhostavska) 1 Лис 2020 р. о 12:45 PDT

Кто-то начал подшучивать о том, что ехал в Карпаты увидеть золотую осень, но зима застала их врасплох.