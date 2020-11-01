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Зима пришла раньше времени: Карпаты засыпало 10-сантиметровым слоем снега (фото, видео)

Зима пришла раньше времени: Карпаты засыпало 10-сантиметровым слоем снега (фото, видео)
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф

С началом ноября в Карпаты неожиданно пришла зимняя погода. В горах выпал 10-сантиметровый слой снега.

Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в своем Facebook, снег в регионе выпал еще вчера.

"По состоянию на 6:50, 01.11.2020 на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный, 5 6 м / с., Температура воздуха -6 °С", - рассказали спасатели.

Пользователи сети начали показывать снимки и видео снега в Карпатах. 

 
 
 
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Допис, поширений Kateryna Padalka (@kateyoga_)

 

 
 
 
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Допис, поширений Yuliia Sukhostavska (@yuliiasukhostavska)

 

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Погода, Карпаты, Снег, Горы.

Автор:

Телеграф
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