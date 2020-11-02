Сбежавший заключенный устроил переполох в Одессе

В Одессе 1 ноября из служебного автомобиля правоохранителей сбежал заключенный.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что заключенный сбежал из служебного автомобиля 1 ноября в 21:13 в переулке Семафорный.

«Побег совершил Олег Кочетков, 1982 г. р., из служебного автомобиля», - сказано в сообщении.

Сейчас мужчину, осужденного за кражу, соединенную с проникновением в помещение, разыскивают правоохранительные органы.

В действие введен оперативный план «Сирена».

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, темные редкие короткие волосы.

Был одет: в темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные брюки, при себе имел сумку с вещами.