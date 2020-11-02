Леди на полной скорости влетела в машину полиции, оформлявшую ДТП: видео аварии под Киевом обсуждают в сети

13 октября под Киевом, во время оформления ДТП сотрудниками полиции девушка за рулем автомобиля Mazda влетела в машину полицейских.

Об этом рассказал в своем Фейсбуке работник Патрульной полиции Украины Василий Коряк.

По его словам в результате столкновения двое патрульных пострадали и оказались в больнице.

Сама же девушка предварительно была в состоянии алкогольного опьянения. А проходить тест на алкоголь отказалась.

Отмечается, что нарушительница попадается уже не первый раз.

У самого патрульного, поделившимся видео с инцидентом, данное происшествие вызывает бурю негодований. Поскольку девушка даже не поинтересовалась, в каком состоянии находятся пострадавшие патрульные. В это время она выкладывала посты в соцсетях, в которых жаловалась на "личный кризис" а также предлагала свои услуги с удвоенной силой, - говорит Василий Коряк.

Пользователи в соцсетях были в недоумении от такого факта.

Некоторые интересовались: какое будет наказание для виновницы ДТП.

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