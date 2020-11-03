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В Харькове водитель спровоцировал масштабное ДТП с пострадавшей и сбежал (фото с места)

В Харькове водитель спровоцировал масштабное ДТП с пострадавшей и сбежал (фото с места)
18:08 Сегодня Телеграф Фото: hk.npu.gov.ua

Во вторник 3 ноября, около 9:30, в Харькове произошло масштабное ДТП с 4 автомобилями, в результате которого пострадала 36-летняя женщина.

Об этом сообщили в отделении полиции Харьковской области.

По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля "Ford Focus" допустил наезд на автомобиль "Hyundai", что в дальнейшем привело к столкновению с автомобилями "Toyota" и "Honda".

Фото с места событий:

дтпдтп Харьков

Медики госпитализировали в больницу 36-летнюю пассажирку транспортного средства "Honda", которая получила телесные повреждения.

Сам же предпологаемый виновник ДТП скрылся с места инцидента.

Харьков дтп

Подробная информация о количестве пострадавших уточняется. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность водителя автомобиля "Ford Focus".

Читайте также в материале "Телеграф": 2 ноября, возле пгт Березна в понедельник, произошло смертельное ДТП с участием руководителя одной из прокуратур Черниговской области.

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ДТП, Харьков, Пострадавшие.

Автор:

Телеграф
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