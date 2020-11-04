Под Черкассами в пожаре сгорели пенсионеры с ребенком (фото)

В среду, 4 ноября, в селе Вязовок Черкасской области произошел пожар в частном доме, вследствие которого погибли двое пожилых людей и ребенок.

Об этом проинформировали в пресс-центре местного управления ГСЧС Украины.

Отмечается, что Вязовка находится примерно в 70 километрах от Черкасс в Городищенском районе области, там живет менее трех тысяч человек.

В 08:45 городищенских и сельских спасателей вызвали на пожар в доме по улице Независимости, - на месте было найдено три тела, которые предварительно принадлежат двум пожилым людям и ребенку 2016 года рождения.

Так, погибшему было всего четыре года.

Пожарные продолжают ликвидацию огня, после чего будут установлены все обстоятельства происшедшего.

Смотрите фото с места событий:

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