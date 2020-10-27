На Троещине в Киеве загорелась многоэтажка: видео пожара

Во вторник, 27 октября, в Киеве в Деснянском районе, на Троещине, на улице Теодора Драйзера 26, произошел пожар, загорелся многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщили в Телеграм канале Киева Оперативного.

Также в Телеграм канале поделились видео кадрами с места происшествия:

На данный момент на месте работают сотрудники спасательной службы ГСЧС.

По предварительным данным, которые предоставил источник, никто из граждан не пострадал.

Остальные подробности уточняются.

Также устанавливается ущерб, который пожар нанес жилому многоквартирному дому.

Стоит напомнить, что в ночь на 23 октября пять жителей Ровенской области погибли в огне.

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