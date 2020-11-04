В Кривом Роге азартный водитель устроил смертельную аварию: фото с места

Вечером 3 ноября в Центрально-Городском районе Кривого Рога столкнулись два легковых автомобиля "лоб в лоб", вследствие чего погибла женщина, а три человека попали в больницу.

Об этом сообщает пресс-центр ГУНП в Днепропетровской области.

По предварительной информации, автомобили ехали по улице Старовокзальной. Около 17:00 "Subaru" пошел на обгон длинномера, припаркованного у обочины, для чего выехал на встречную полосу. В это время по ней двигалась "Mazda". Разминуться было некуда - автомобили столкнулись.

В одном из авто находилась женщина и двое детей. Женщина погибла на месте. Дети - госпитализированы.

Также "скорая" увезла водителя второго автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Все обстоятельства ДТП устанавливаются.