В Харькове ночью горело студенческое общежитие: первые подробности

В ночь на четверг в Харькове произошле пожар в здании общежития Национального фармацевтического университета.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели уточняют, что пожар возник на восьмом этаже девятиэтажного здания, обошлось без жертв. Горело здание общежития №1 по адресу проспект Юбилейный, 48. Спасатели спасли трех человек, еще три десятка на время покинули свое жилье.

Выгорела мебель и бытовая техника на площади 8 кв.м.

Как сообщал "Телеграф", 4 ноября в результате пожара в селе Вязовка на Черкащине погибли двое пенсионеров и один ребенок.

С началом отопительного периода пожары в жилых помещениях учащаются. "Телеграф" просит своих читателей соблюдать правила пожарной безопасности.