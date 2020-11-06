Грибники-"сталкеры" вблизи ЧАЭС насобирали 60 кг радиоактивных грибов, но попались полиции

Сотрудники полиции задержали троих жителей Киевской области, когда те пытались вывезти из зоны отчуждения ЧАЭС 60 килограмм грибов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что нарушителей обнаружили в отселенных деревнях Росоха и Ясень, а также в лесном массиве.

"По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст. 267-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские составили админпротоколы по статье 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) КУоАП.

Дальнейшую судьбу "сталкеров" определят в суде. Все "аномалии" были изъяты.

Напомним, часть Киева осталась без света из-за того, что неадекватный мужчина попытался вскарабкаться на высоковольтную электроопору.