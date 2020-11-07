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Висел за окном на крючках для вазонов: пьяный мужчина устроил переполох в Киеве

Висел за окном на крючках для вазонов: пьяный мужчина устроил переполох в Киеве
11:32 Сегодня Телеграф

Ночью 7 ноября в Днепровском районе Киева случилось странное происшествие. Мужчина молдавской внешности поднялся на 5 этаж квартирного здания и повис крючках для вазонов. 

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Мужчина начал стучать в окно и просить впустить его в квартиру.

"Первая реакция была открыть и впустить, потому что упадет. Он держался за крючки для ящика для цветов. Муж остановил меня от "спасения чувака", - рассказала жительница квартиры.

Они решили вызвать полицию. Патрульные были на месте через 5 минут.

"Приехал патруль, открыли окно и только хотели его получить, как чувак начал "бежать" по крючках на балкон соседей", - продолжила она.

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Ловили мужчину около часа. Как оказалось позже, у него была белая горячка, полиция отвезла его психиатрию.

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Киев, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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