Висел за окном на крючках для вазонов: пьяный мужчина устроил переполох в Киеве

Ночью 7 ноября в Днепровском районе Киева случилось странное происшествие. Мужчина молдавской внешности поднялся на 5 этаж квартирного здания и повис крючках для вазонов.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Мужчина начал стучать в окно и просить впустить его в квартиру.

"Первая реакция была открыть и впустить, потому что упадет. Он держался за крючки для ящика для цветов. Муж остановил меня от "спасения чувака", - рассказала жительница квартиры.

Они решили вызвать полицию. Патрульные были на месте через 5 минут.

"Приехал патруль, открыли окно и только хотели его получить, как чувак начал "бежать" по крючках на балкон соседей", - продолжила она.

Ловили мужчину около часа. Как оказалось позже, у него была белая горячка, полиция отвезла его психиатрию.