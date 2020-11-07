В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: первые детали и фото ЧП

В Харькове двое молодых людей обстреляли помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики, расположенного по адресу ул. Ярослава Мудрого, 7.

Об этом сообщает пресс-служба консульства.

Инцидент произошел около 2:30 ночи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, напоминающим пистолет с глушителем. Было сделано шесть выстрелов, пробиты окно и входная дверь. Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет.

По данному факту открыто уголовное производство. Полицейские ведут расследование.

Момент обстрела зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Напомним, 1 ноября в Харькове убили мужчину, который устроил стрельбу в одном из ресторанов города.