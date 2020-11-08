Появились жуткие фото и видео с места смертельного ДТП на Кольцевой в Киеве

В воскресенье, 8 ноября, Киеве произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей, вследствие которого есть как погибший, так и пострадавший.

Как сообщает dtp.kiev.ua, столкновение произошло в районе жилого массива Виноградарь.

"По информации от участников происшествия, водитель Lada на большой скорости влетел в заднюю часть Daihatsu, а та по инерции - в Mercedes и Hyundai. К сожалению, на месте погиб водитель Lada, а пассажир Daihatsu был госпитализирован в больницу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте работают полицейские.

Дорожное движение усложнено.

Как сообщалось, ранее в Киеве произошла "оригинальная" авария, водитель Шкоды "толкнул" соседнюю Хонду на бордюр, отчего та перевернулась. Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, хоть и утверждал, что выпил пиво уже после произошедшего.