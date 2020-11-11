Вот теперь все в Никарагуа ломанутся: победа российской дипломатии в Крыму насмешила сеть

В оккупированном Крыму откроется консульство Никарагуа. Это первое иностранное представительство, которое там открыли после захвата полуострова Россией.

В ответ на это Кабмин Украины предложил ввести санкции против Никарагуа из-за "неправомерного и несогласованного с Украиной назначения почетного консула в аннексированном Крыму".

В свою очередь вице-премьер министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал такие действия латиноамериканской страны противозаконными и угрожающими территориальной целостности и суверенитету Украины.

В сети новость восприняли с юмором, предложив уточнить во сколько бюджету РФ обойдется такое "признание" Никарагуа.

Как сообщалось ранее, жителя Казани оштрафовали на 30 тысяч и лишили прав на полтора года за пьяную езду на самокате.