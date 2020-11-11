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Вот теперь все в Никарагуа ломанутся: победа российской дипломатии в Крыму насмешила сеть

Вот теперь все в Никарагуа ломанутся: победа российской дипломатии в Крыму насмешила сеть
00:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - ТАСС

В оккупированном Крыму откроется консульство Никарагуа. Это первое иностранное представительство, которое там открыли после захвата полуострова Россией. 

В ответ на это Кабмин Украины предложил ввести санкции против Никарагуа из-за "неправомерного и несогласованного с Украиной назначения почетного консула в аннексированном Крыму".

В свою очередь вице-премьер министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал такие действия латиноамериканской страны противозаконными и угрожающими территориальной целостности и суверенитету Украины. 

В сети новость восприняли с юмором, предложив уточнить во сколько бюджету РФ обойдется такое "признание" Никарагуа. 

Как сообщалось ранее, жителя Казани оштрафовали на 30 тысяч и лишили прав на полтора года за пьяную езду на самокате.

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Все по теме:

Россия, Крым, Никарагуа.

Автор:

Телеграф
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