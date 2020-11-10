"Не бойтесь!" Врач объяснил, что значат сирены "скорых" в Киеве

В последние дни киевляне начали замечать, что кареты "скорой помощи" постоянно ездят со включенными мигалками и сиренами, многих это напугало.

Однако врач Феликс Лидерман успокоил жителей столицы, объяснив ситуацию. Его сообщение опубликовано в группе "Киевские истории" в Facebook.

"Люди думают, что вот очередной раз скорая везёт тяжелого "ковидного", и это явные признаки катастрофы. Ковидных больных в Киеве действительно сейчас больше, чем раньше. Но, к счастью, резко возросшего числа именно тяжёлых больных нет, и это главное", - пишет Лидерман.

Врач говорит, что в больницы поступило распоряжение, в котором говорится, чтобы "скорые" ездили на все вызовы со включенными мигалками и сиренами, включая не тяжелые случаи и случаи, не связанные с коронавирусом. А сделано это было для того, чтобы врачи не стояли в пробках, быстрее обслуживали вызовы и были наготове.

"У нас самих на скорой от этой "музыки" к концу дня в голове звенит. К тому же, в чем-то звук сирены мешает в работе, так как заглушает общение с пациентом в дороге, и с разными службами по средствам связи", - отметив Лидерман, признав, что для ускорения работы это все же нужно.

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