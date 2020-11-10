Врачи как на фронте, пациенты хотят умереть: лечение коронавируса в Украине стало сложнее

Длительное течение болезни, влияние коронавирусной инфекции на нервную систему вызывают мысли о преждевременном уходе из жизни у пациентов. Медикам тяжело дается борьба еще и с такого рода психозами.

Рассказала в интервью, опубликованном на сайте "Гордон", врач-инфекционист, профессор и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

Медик отмечает, что COVID-19 демонстрирует свою коварность. Болезнь стала протекать дольше, плюс увеличивается период, когда у больных держится высокая температура, которая сопровождается лихорадкой. Даже стабилизация состояния, которое дает основание врачам выписывать коронавирусных больных, еще не значит, что их не "накроет" снова.

"Держим больных несколько дней без жаропонижающих, чтобы выписать. Они приезжают домой – и начинаются повторные волны лихорадки под 39. Мы их вынуждены опять госпитализировать", - приводит пример возможного развития событий Голубовская.

Врач-инфекционист также отмечает, что переносится коронавирус очень тяжело, потому что болезнь выматывает людей, особенно когда есть сложности с дыханием. В какой-то момент люди принимают решение перестать бороться и снимают кислородные маски, напоминает свои посты на Facebook Ольга Голубовская.

"Это связано, в том числе, и с действием самого вируса на нервную систему. Это, вероятно, связано с гипоксией. Еще могут добавлять некоторые лекарственные препараты. У некоторых людей они вызывают даже что-то вроде психозов", - продолжила врач.

Наблюдать за этим врачам тяжело, и обстановку в ковидных госпиталях Голубовская сравнила с обстановкой на фронте во время боевых действий. Медик уточнила, что все нюансы течения COVID-19 заставляют очень тщательно выбрать тактику лечения, в том числе с учетом характера и темперамента больного.

В регионах количество заболевших коронавирусом и смертей имеет рекордные показатели за 10 дней.