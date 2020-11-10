Скачать
Вторник, 10.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
После смены власти в США возвращение Донбасса станет ближе, а вот с Крымом сложнее - генерал
После смены власти в США возвращение Донбасса станет ближе, а вот с Крымом сложнее - генерал
С приходом Байдена возможны подвижки в вопросе деоккупации Крыма, - дипломат
С приходом Байдена возможны подвижки в вопросе деоккупации Крыма, - дипломат
Новый тупик: к чему приведет Украину битва планов по Донбассу
Новый тупик: к чему приведет Украину битва планов по Донбассу
Путин разместит в Карабахе российских миротворцев
Путин разместит в Карабахе российских миротворцев

Сразу в 8 областях Украины 10 ноября побили "рекорды" COVID-19

Сразу в 8 областях Украины 10 ноября побили "рекорды" COVID-19
09:41 Сегодня Телеграф

На вторник, 10 ноября, показатели заболеваемости коронавирусом бьют рекорды и по стране в целом,  и в семи областях.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО. 

За последние 10 дней рекорд количества новых зараженных за сутки побили пять регионов:

  • Одесская область 608 (максимум 10 дней 554);

 

  • Ивано-Франковская область - 560 (было не больше 529); 

 

  • Ровенская область - 482 (максимум - 425) ,

  • Закарпатская область - 428 (максимум - 419);

  • Херсонская область - 275 (максимум - 230).

Больше всего за сутки по итогам десяти дней умерло жителей Киева– 22 (максимум был 17) и Волынской области 11  (ранее было не больше 10).

Киевская и Полтавская область на 10 ноября установили антирекорды сразу по двум показателям.

В Киевской области заболело за сутки 628 человек (максимум 10 дней 590) и 24  жителя умерло (против 19).

В Полтавской области диагноз коронавирус поставлен  519 жителям (был максимум 462) и 12 человек скончалось (максимум 8).

Читайте также: У умершего от коронавируса львовского врача незадолго до смерти нашли диабет: раскрыты подробности

 

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полтавская область, Одесская область, Закарпатская область, Волынская область, Коронавирус, Covid-19, Хенсонская область, Ровенская оласть.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это за гранью человечности: подцепивший COVID-19 Зеленский обратился к тем, кто радуется его болезни
02 Путин решил вмешаться в войну за Карабах: чем это опасно для Украины
03 Сегодня исторический день: последние новости и карта в Карабахе на 10 ноября
04 В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
05 Разумков ответил, готов ли заменить Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Фото и видео с места ДТП в Киеве, где пьяный мотоциклист въехал в толпу людей на переходе
Фото и видео с места ДТП в Киеве, где пьяный мотоциклист въехал в толпу людей на переходе
После выходных в Украине новый антирекорд по числу заражений коронавирусом
После выходных в Украине новый антирекорд по числу заражений коронавирусом
Сразу в 8 областях Украины 10 ноября побили &quot;рекорды&quot; COVID-19
Сразу в 8 областях Украины 10 ноября побили "рекорды" COVID-19
Не только Ермак и Зеленский: с начала месяца коронавирусом заразился десяток топ-чиновников Украины
Не только Ермак и Зеленский: с начала месяца коронавирусом заразился десяток топ-чиновников Украины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь