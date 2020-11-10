Сразу в 8 областях Украины 10 ноября побили "рекорды" COVID-19

На вторник, 10 ноября, показатели заболеваемости коронавирусом бьют рекорды и по стране в целом, и в семи областях.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
За последние 10 дней рекорд количества новых зараженных за сутки побили пять регионов:
Больше всего за сутки по итогам десяти дней умерло жителей Киева– 22 (максимум был 17) и Волынской области 11 (ранее было не больше 10).
Киевская и Полтавская область на 10 ноября установили антирекорды сразу по двум показателям.
В Киевской области заболело за сутки 628 человек (максимум 10 дней 590) и 24 жителя умерло (против 19).
В Полтавской области диагноз коронавирус поставлен 519 жителям (был максимум 462) и 12 человек скончалось (максимум 8).
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