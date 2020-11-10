Сразу в 8 областях Украины 10 ноября побили "рекорды" COVID-19

На вторник, 10 ноября, показатели заболеваемости коронавирусом бьют рекорды и по стране в целом, и в семи областях.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За последние 10 дней рекорд количества новых зараженных за сутки побили пять регионов:

Одесская область 608 (максимум 10 дней 554);

Ивано-Франковская область - 560 (было не больше 529);

Ровенская область - 482 (максимум - 425) ,

Закарпатская область - 428 (максимум - 419);

Херсонская область - 275 (максимум - 230).

Больше всего за сутки по итогам десяти дней умерло жителей Киева– 22 (максимум был 17) и Волынской области 11 (ранее было не больше 10).

Киевская и Полтавская область на 10 ноября установили антирекорды сразу по двум показателям.

В Киевской области заболело за сутки 628 человек (максимум 10 дней 590) и 24 жителя умерло (против 19).

В Полтавской области диагноз коронавирус поставлен 519 жителям (был максимум 462) и 12 человек скончалось (максимум 8).

Читайте также: У умершего от коронавируса львовского врача незадолго до смерти нашли диабет: раскрыты подробности