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У умершего от коронавируса львовского врача незадолго до смерти нашли диабет: раскрыты подробности

У умершего от коронавируса львовского врача незадолго до смерти нашли диабет: раскрыты подробности
Обновлено 21:40 Сегодня Телеграф Фото: facebook Натальи Иванченко-Тимко

Во Львове 8 ноября из-за осложнений коронавирусной болезни скончался заведующий отделением инфекционной больницы Игорь Мартынюк. Мужчине было 56 лет.

Как оказалось, во время лечения от Covid-19 у врача диагностировали сахарный диабет, сообщает Оbozrevatel.

"Возможно, как многие врачи, не обращал внимания на свое здоровье. Сахар был очень высокий, просто критически! Это привело к серьезным осложнениям", - рассказывает врач-инфекционист Карина Калайдина, которая сейчас исполняет обязанности покойного Мартынюка.

За неделю до своей смерти врача пришлось перевести на искусственную вентиляцию легких.

По словам инфекциониста, Игорь Мартынюк верил, что победит болезнь. Он был веселым, энергичным и говорил, что после выздоровления продолжит работать. "И все время просил, чтобы о его состоянии мы не рассказывали его дочери. Он не хотел выглядеть слабым и больным", - призналась Калайдина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за коронавируса ушел из жизни генерал-майор СБУ Александр Сизиков.

Напомним, Черновицкая и Киевская области побили очередной антирекорд по смертности и количеству новых случаев инфицирования.

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Все по теме:

Диабет, Коронавирус, Covid-19, Игорь Мартынюк.

Автор:

Телеграф
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