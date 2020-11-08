Беспросветный кошмар: украинцев потрясла смерть известного врача во Львове от COVID-19

Коронавирус забрал жизнь известного львовского врача Игоря Мартынюка.
Об этом написала врач Ольга Голубовская в Фейсбук.
"Это какой-то беспробудный и беспросветный кошмар. Игорь Иванович, бессменный заведующий отделениями гепатитов во Львовской областной инфекционной больнице. Прекрасный врач и человек. Ещё летом что-то там рассказывал министру во время нашего визита", - написала она.
Голубовская описала Мартынюка, как жизнерадостного, веселого человека с потрясающим чувством юмора.
На момент смерти ему было 56 лет.
"Все очень серьезно", - добавила она.
Как сообщалось ранее, за последнюю неделю в Украине от коронавируса умерли более тысячи человек.
Наибольшее количество смертей за неделю зафиксировали в Днепропетровской области. Следом за нею идут Харьковская и Львовская области и город Киев.