От коронавируса умер генерал-майор СБУ

В Черкасской области 6 ноября умер генерал-майор СБУ Александр Сизиков.

Об этом сообщил городской совет города Монастырище в Фейсбук.

"На 67-ом году жизни отошел в вечность на славный земляк, генерал, начальник отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Национального авиационного университета, искренний патриот родного края Сизиков Александр Иванович", - говорится в сообщении.

В связи с этим горсовет выразил соболезнования семье и родным генерала.

"Светлая, добрая память об Александре Ивановиче всегда будет жить в сердцах родных, коллег и всех, кто его знал, любил и уважал", - отметили в горсовете.

Монастырище находится в Уманьском районе Черкасской области.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области 8 ноября от коронавируса 49-летний полковник Закарпатского управления СБУ Владислав Домище.