Сгорел за пять дней: в Закарпатье от коронавируса умер полковник СБУ

От коронавируса умер полковник Закарпатского управления СБУ Владислав Домище.
Об этом написал его друг Ярослав Галас в Фейсбук.
"Вчера вечером от коронавируса умер мой близкий друг Владислав Домище, полковник областного управления СБУ. Сгорел фактически за 5 дней - во вторник попал в больницу, а в субботу его не стало. Три недели назад мы виделись в городе по случаю его 49-летия, общались, обсуждали планы на будущее. Какая наивность, как теперь оказалось", - написал он.
Галас отметил, что несколько раз связывался с ним по телефону, тогда Домище говорил, что чувствует себя очень плохо, имел температуру под 40, а болезнь поразила легкие.
"Когда внезапно, в самом расцвете сил от нас уходят такие люди, начинаешь понимать нелогичность и несправедливость этого мира", - написал Галас.
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