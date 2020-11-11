"Кто за это будет отвечать?" Непланомерная эвакуация авто разгневала киевлян (фото и видео)

Автолюбители Киева жалуются на то, что в столице участились случаи эвакуации машин с нарушением. Частная фирма иногда не довозит автомобили до штрафплощадок в целости и сохранности.

Подобными историями в социальных сетях делятся киевляне.

11 ноября Ирина Мущинская – руководитель автошкола "АвтоМаг" - выложила у себя на странице видео эвакуации автомобиля, припаркованного у обочины. Она отметила, что все происходило очень быстро без составления протокола и фиксации.

Еще одна горожанка в Телеграм-канале KievMap, рассказывает о том, что ее машину, которая стояла у дома и не мешала проезду других авто, была эвакуирована. Во время транспортировки она упала с лафета.

"Забрал эвакуатор фирмы Express, сотни их машин ездят по всему Киеву, а теперь самое интересное: у них нет договора с КМДА, и заниматься этой деятельностью они не имеют право", - негодует горожанка и отмечает, что ей пока не удалось выяснить, кто ответит за повреждения ее машины.

На сайте Киевской горадминистрации, действительно, называние такой фирмы не значится. При этом при нарушении ПДД порядок эвакуации машин прописан постановлении Кабмина. Он гласит, что парковочный инспектор должен зафиксировать на фото нарушение, затем вызвать фирму, у которой подписан на эвакуацию договор с КГГА. Также обязательно составление акта осмотра и временного задержания в присуствии водителя и двух понятых.

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