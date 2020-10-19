"Не завидуй, л*х": Дубинский публично нагрубил журналисту, но получил в ответ

Народный депутат Александр Дубинский лишился автомобиля

Машину представителя "Слуги народа" забрал эвакуатор, свидетелем чего стал журналист "Бигус.Инфо" Максим Опанасенко.

"Кто-то припарковался как рАгуль. Кто бы этом мог быть. Александр Дубинский, не знаете чье?", - с издевкой спросил журналист, опубликовал фото дорогого BMW.

"Машина моя. Штраф оплачен. Не завидуй, л*х", - резко ответил нардеп. Но на этом перепалка не закончилась.

"Я не завидую людям, которые не могут запомнить элементарных правил. Мне их жалко. Л*хи", - ответил Опанасенко.

Ранее журналист Денис Бигус опубликовал расследование о якобы причастности Дубинского к созданию сюжетов для формирования негативной медиа-картинки про Евромайдан в 2013-2014 годах. Сам ныне нардеп назвал все фейком и пригрозил судом.

Александр Дубинский - бывший журналист "1+1" из-за чего его связывают с Игорем Коломойским. Член парламентской фракции "Слуга народа", на выборах 25 октября Дубинский возглавляет список президентской партии в Киевский облсовет. Ранее у мамы Дубинского нашли целый автопарк элитных автомобилей, на что нардеп ответил уже знаменитую фразу: "Мама любит скорость".