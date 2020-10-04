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Дубинский, его помощник и шестеро сотрудников 1+1: кто идет в Киевский облсовет от "Слуги народа"

Дубинский, его помощник и шестеро сотрудников 1+1: кто идет в Киевский облсовет от "Слуги народа"
17:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Список партии "Слуга народа" на выборах в Киевский областной совет возглавит нардеп Александр Дубинский.

Вместе с ним в списке присутствует его помощник Станислав Семергей и шестеро работников "1+1". 

Данные об этом обнародованы на сайте ЦИК

Из работников "1+1" в списке есть имена Владимира Тимофейчука, Игоря Колотунова, Алёны Шерепы, Наталии Книги, Марии Киселевой и Олеси Шерепы. 

Всего в списке "Слуги народа" на выборах в Киевоблсовет 84 человека. 

Как известно, народный депутат Александр Дубинский ранее стал фигурантом журналистского расследования, в котором его обвинили в причастности к информационной кампании против Евромайдана.  

Как сообщал "Телеграф", летом Дубинский планировал взять участие в гонке за кресло мэра Киева, однако на праймериз он уступил Ирине Верещук. При этом даже подготовка к избирательной кампании не обошлась без скандала.

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Все по теме:

Киев, Выборы, Слуга народа, Александр Дубинский.

Автор:

Телеграф
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