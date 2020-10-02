Бигус выдал сюжет о причастности Дубинского к созданию фейка о "проститутках Майдана": что ответил нардеп

Бывший журналист, а ныне народный депутат Александр Дубинский может быть причастен к информационной кампании, которую развернули против протестующих во время Революции Достоинства в 2013-2014 гг.

Об этом говорится в сюжете Дениса Бигуса.

Расследователь отсылается к архиву переписки между якобы Александром Дубинским и якобы гендиректором холдинга "Вести" Ольгой Семченко. В частности, акцент сюжета сделан на информационной кампании по дискредитации Евромайдана. Бигус делает вывод, что Дубинский в то время сотрудничал с тогдашним министром сборов и доходов Украины Александром Клименко.

В качестве примера Бигус пошагово разбирает историю с нашумевшим роликом-провокацией о "проститутках Майдана", когда на пророссийских ресурсах размещали информацию о том, что жрицы любви якобы "обслуживают" протестующих.

Незадолго после публикации сюжета его прокомментировал сам Дубинский.

В то же время, прокомментировал ситуацию и сам автор сюжета.

Как сообщал "Телеграф", еще летом Дубинский планировал побороться за кресло мэра Киева, однако проиграл праймериз. При этом даже подготовка к избирательной кампании не обошлась без скандала.