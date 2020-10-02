Скачать
Пятница, 02.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Азербайджан нанес "хирургический" удар по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом (Видео)
Азербайджан нанес "хирургический" удар по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом (Видео)
За воду будут воевать: озвучен тревожный прогноз о судьбе Крыма
За воду будут воевать: озвучен тревожный прогноз о судьбе Крыма
Ткач и Дзидзьо возвращаются на паркет шоу "Танці с зірками-2020"
Ткач и Дзидзьо возвращаются на паркет шоу "Танці с зірками-2020"
Бигус выдал сюжет о причастности Дубинского к созданию фейка о "проститутках Майдана": что ответил нардеп
Бигус выдал сюжет о причастности Дубинского к созданию фейка о "проститутках Майдана": что ответил нардеп

Бигус выдал сюжет о причастности Дубинского к созданию фейка о "проститутках Майдана": что ответил нардеп

Бигус выдал сюжет о причастности Дубинского к созданию фейка о "проститутках Майдана": что ответил нардеп
Обновлено 21:43 Сегодня Телеграф
Бывший журналист, а ныне народный депутат Александр Дубинский может быть причастен к информационной кампании, которую развернули против протестующих во время Революции Достоинства в 2013-2014 гг.

 Об этом говорится в сюжете Дениса Бигуса.

Расследователь отсылается к архиву переписки между якобы Александром Дубинским и якобы гендиректором холдинга "Вести" Ольгой Семченко. В частности, акцент сюжета сделан на информационной кампании по дискредитации Евромайдана. Бигус делает вывод, что Дубинский в то время сотрудничал с тогдашним министром сборов и доходов Украины Александром Клименко.

В качестве примера Бигус пошагово разбирает историю с нашумевшим роликом-провокацией о "проститутках Майдана", когда на пророссийских ресурсах размещали информацию о том, что жрицы любви якобы "обслуживают" протестующих.

Незадолго после публикации сюжета его прокомментировал сам Дубинский.

В то же время, прокомментировал ситуацию и сам автор сюжета.

Как сообщал "Телеграф", еще летом Дубинский планировал побороться за кресло мэра Киева, однако проиграл праймериз. При этом даже подготовка к избирательной кампании не обошлась без скандала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Азербайджан нанес "хирургический" удар по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом (Видео)
02 Появилось подробное сравнение военной мощи Армении и Азербайджана
03 Курсант, которого не допустили к роковому полету на Ан-26, нарушил молчание
04 Война за Нагорный Карабах: появилась карта боев 1 октября
05 Уничтожение вертолета и захват стратегических высот: свежие данные о войне в Нагорном Карабахе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинским полярникам впервые за 20 лет повысили зарплату: кого набирают на станцию &quot;Академик Вернадский&quot;
Украинским полярникам впервые за 20 лет повысили зарплату: кого набирают на станцию "Академик Вернадский"
Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше: к чему готовиться
Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше: к чему готовиться
В Украине прогнозируют теплую, но влажную погоду
В Украине прогнозируют теплую, но влажную погоду
Скончался близкий друг Аллы Пугачевой - композитор Александр Кальянов
Скончался близкий друг Аллы Пугачевой - композитор Александр Кальянов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь