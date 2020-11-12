Женщина родила дочь прямо на земле у закрытых дверей больницы в Черкассах (видео)

В Черкассах больная коронавирусом женщина родила младенца на земле под закрытой на замок дверью больничного корпуса.

Рожать Евгения Киркич должна была не здесь, но вся семья переболела коронавирусом. Поэтому муж привез жену в областную больницу, где и принимают с положительным тестом на COVID-19. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В дороге Александр Киркич звонил врачу, которая и должна была принимать роды, если бы не COVID-19. А та уже подняла на ноги свою коллегу, работающую в этой больнице. Но отделение для коронавирусных больных ночью было закрыто.

"У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала", — рассказал Александр.

Времени уже не оставалось, поэтому мужчина расстелил свою куртку прямо на земле. Врач успела доехать из дома и принять роды на улице.

Когда отец уже держал младенца на руках — дверь больничного корпуса наконец открылась.

"Бригада вышла с инвалидной коляской, я не понимаю, чем они думали, выбирая такую коляску... Все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала", — поделился муж роженицы.

В областной больнице роды на земле назвали неординарной ситуацией. Говорят, женщине стоило вызвать скорую. И молодой отец будто бы ошибся. Пошел к общему приемному отделению, а надо было в перинатальное. А уже оттуда направили бы к коронавирусному.

Заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста говорит — вся задержка с персоналом случилась потому, что медикам нужно много времени, чтобы одеть защитную униформу.

В больнице обещают провести служебное расследование по этой ситуации.