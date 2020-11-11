Кого принимают медучреждения Украины (список)

В связи с пандемией коронавируса в Украине наложили запрет на плановые операции и госпитализации. Тем не менее есть ряд медицинских услуг, на которые данный запрет не распространяется.

Об этом рассказали на странице Министерства здравоохранения Украины в Фейсбуке.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, любая операция либо госпитализация, отсрочка которой может нести угрозу здоровью или жизни пациента, не могут быть перенесены и на них данный запрет не распространяется.

Глава Минздрава разъяснил, что учреждениям здравоохранения запрещается проведение плановых мероприятий по госпитализации, кроме:

оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями

оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

оказание плановой медицинской помощи учреждениями здравоохранения национального уровня, предоставляющих высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

Стоит напомнить, что в украинских больницах из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом ситуация становится все более напряженной.

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