Кого принимают медучреждения Украины (список)

В связи с пандемией коронавируса в Украине наложили запрет на плановые операции и госпитализации. Тем не менее есть ряд медицинских услуг, на которые данный запрет не распространяется.
Об этом рассказали на странице Министерства здравоохранения Украины в Фейсбуке.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, любая операция либо госпитализация, отсрочка которой может нести угрозу здоровью или жизни пациента, не могут быть перенесены и на них данный запрет не распространяется.
Глава Минздрава разъяснил, что учреждениям здравоохранения запрещается проведение плановых мероприятий по госпитализации, кроме:
Стоит напомнить, что в украинских больницах из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом ситуация становится все более напряженной.
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