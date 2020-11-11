Запрет на проведение плановых операций в Украине: для кого сделают исключение

Плановые операции и госпитализации, на которые наложен запрет в связи с пандемией коронавируса, все-таки возможны. Но только если их отсрочка угрожает здоровью и жизни.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.

Глава ведомства уточнил, что запрет не коснулся оказания помощи при возникновении осложнений при беременности или родах. Так что беременные, роженицы и новорожденные будут получать весь необходимый комплекс услуг.

Также переносы не будут касаться госпитализации или проведения операций пациентам с онкологическими заболеваниями и оказания паллиативной медпомощи в стационарных условиях.

Будут оказывать плановую медпомощь и в учреждениях здравоохранения национального уровня (таких как Охматдет и других институтах), где оказывает высокоспециализированная помощь. Но главное условие - соблюдение всех санитарных и противоэпидемических мер.

"Любая операция, любая госпитализация, если отсрочка ее может нести угрозу вашему здоровью или вашей жизни, не может быть перенесена. Вы будете своевременно госпитализированы, вовремя прооперированные, несмотря на то, что это плановые операции ", -подчеркнул Степанов.

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