Нет мест даже для больных с коронавирусом? Что происходит в больницах Украины

В украинских больницах из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом ситуация напряженная. Уже в 10 областях заполняемость коек в медучреждениях превысила 70%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Самыми загруженными на 10 ноября являются ковидные больницы Полтавской области, где установлен 10-дневный рекорд по количеству заболевших и умерших от COVID-19. Здесь занято 85,2% мест. Столичные больницы загружены на 60%.

Также высокие показатели заполненности больниц демонстрируют и такие регионы:

Одесская область (80,8%),

Ровенская область (79,4%),

Черниговская область (73,9%),

Донецкая область (73,1%),

Запорожская область (72,1%),

Винницкая область (71,6%),

Киевская область (71,2%),

Сумская область (71%),

Закарпатская (70,6%) область.

При этом с 9 ноября все украинские больницы сориентированы на лечение исключительно пациентов с COVID-19 и ургентных больных. Плановые госпитализации, осмотры, операции под запретом по решению Минздрава. В ведомстве хотят увеличить количество коек для коронавирусных больных с 50 до 80 тыс., обеспечив 60 тыс. из них (то есть 80%) кислородом.

При этом по словам медиков, в больницах Киева уже не принимают даже больных COVID-19 c течением болезни средней тяжести, а это люди с пневмонией, легкой дыхательной недостаточностью, и сатурацией ниже нормы. Это регламентирует приказ Минздрава от 27 октября, пишет в Facebook врач скорой помощи Феликс Лидерман.

"Согласно этому приказу, сейчас госпитализируются только больные с тяжелым и очень тяжелым течением ковида. Больные средней тяжести в дополнение к лёгким больным теперь должны лечиться дома! Исключение может быть сделано только, если больной средней тяжести имеет сопутствующую патологию в стадии декомпенсации. Например, мало иметь сопутствующий диабет. Нужно, чтобы он был декомпенсированным, то есть выходящим за рамки допустимых параметров", - отметил Лидерман.

Ранее поступала информация из Луцка, Ужгорода и Одессы о том, что мест в больницах нет. Но министр здравоохранения Максим Степанов настаивает, что ситуация в регионах напряженная, но "нет стопроцентной заполняемости коек ни в одной области".

На ближайших выходных, 14-15 ноября, в Украине могут ввести карантин выходного дня.