Сумскую ОГА возглавит скандально известный экс-регионал Хома

В среду 11 ноября, на заседании Кабинета министров Украины назначили нового главу ОГА в городе Сумы, им оказался скандально известный экс-регионал Василий Хома.

Об этом сообщила украинская журналистка Соня Кошкина в своем телеграм канале.

Василий Хома, является бывшим заместителем председателя Харьковской ОГА, где он работал вместе с Михаилом Добкиным.

Стоит отметить, что Добкин, у которого он был заместителем, активно критиковал Евромайдан и называл участников "клоунами", а также собирал деньги на восстановление памятника Ленину в Киеве.

Также он был заместителем председателя ХОГА Игоря Балуты. С 2010 года он возглавлял ОГА и был замглавы харьковской ячейки Партии регионов. В то время, когда в Харькове штурмовали областную администрацию и вешали на нем флаг РФ и объявляли "ХНР". В 2014 году он уволился.

У Хомы есть свой сайт, на котором он позиционирует себя как "управленца, юриста, афганца", который прошел закалку и становление.

Скриншот страницы сайта:

Семья у Василия Хомы состоит из жены Ирины, сына и двух дочерей.

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