Ермак готовит отставку Венедиктовой: журналист раскрыл детали

Глава Офиса президента Андрей Ермак якобы ведет переговоры с народными депутатами по поводу отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом журналист Юрий Бутусов рассказал в Facebook.

"Вероятность увольнения Венедиктовой по инициативе Банковой, конечно, высокая. Ермак не действует без поддержки Зеленского, так что Слуги дадут много голосов. А добрать среди депутатских групп и фракций недостающее тоже можно без проблем — это значит получить возможность позакрывать разные неудобные уголовные дела, под такое всегда найдутся желающие", - пишет Бутусов.

По словам журналиста, кто будет выдвинут в новые генпрокуроры пока не озвучивается, но от какой группы влияния будет кандидат «уже ясно».

Журналист заявил, что "Ермак действует совместно с ближайшим на текущий момент соратником Андреем Портновым, который уже назначил своего протеже Олега Татарова на должность замглавы ОПУ по правоохранительным органам".

"Ермак и Портнов потерпели поражение, попытавшись быстро назначить своего прокурора САП и уволить директора НАБУ, и сейчас рассчитывают получить контроль за антикоррупционными органами, а также за деятельностью МВД, получив в свои руки ГПУ", - заявил Бутусов.

Отметим, 17 марта 2020 года Верховная Рада Украины назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором. Президент Владимир Зеленский обещал уволить Венедиктову, если она не покажет результат до конца 2020 года.