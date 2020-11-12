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Заместитель Кернеса может усилить позиции в Харькове

Заместитель Кернеса может усилить позиции в Харькове
Обновлено 20:43 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Игорь Терехов может возглавить Харьковскую ОГА.

Об этом сообщили несколько источников в правительстве, в Офисе президента и харьковских политических кругах, передают в УП.

По предварительным данным, лоббистом назначения Терехова в ОГА является глава МВД Арсен Аваков.

Со слов одного из Харьковских политиков, заместитель мэра Харькова работал с Аваковым, когда тот был губернатором, но потом переметнулся к Кернесу, когда у Арсена начались проблемы.

Тем не менее, несмотря на переход в другой политический лагерь Терехов сохранил дружеские и деловые отношения с одним из ближайших к Авакову бизнесменов Игорем Котвицким.

А тем временем, после проигрыша выборов действующий глава Харьковской ОГА Алексей Кучер вряд ли сохранит свое место. И именно на его место неожиданно появляется кандидатура Терехова. Эта должность, вполне, может стать для него площадкой для избрания мэром Харькова на досрочных выборах, в случае, если Кернес не сможет исполнять обязанности городского главы.

Однако, на пути назначению Терехова могут стать харьковские мажоритарщики "Слуги народа", для которых он чужой.

Стоит напомнить, что Геннадий Кернес отправился на лечение в немецкую клинику еще 16 сентября и до этого времени еще не вернулся в Украину. В то время, как за него пока везде отчитывается именно Терехов.

Читайте также в материале "Телеграф": В сети появились первые фотографии Геннадия Кернеса из больницы "Шарите" в Германии. 

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Все по теме:

Харьков, Игорь Терехов, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
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