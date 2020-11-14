Полицейский из Николаева потерял работу после издевательства над украинцами: детали

Сотрудник патрульной полиции в Николаевской области Артём Мезенцев прославился признаниями об избиении задержанных в соцсетях, но после огласки своих заявлений больше не работает в полиции.

Об этом он сам рассказал на своей странице в Инстаграм 13 ноября.

Мезенцев в соцсетях описывал, как с напарниками задерживает людей. К примеру, пьяного мужчину, который приставал к жене, стражи порядка "положили лицом в бетон".

В еще одной схожей ситуации человеку надели наручники на руки и "тупо начали ногами месить". На попытку прохожего остановить избиение, полицейские не отреагировали. Задержанных Мезенцев называет дураками и отмечает, что ему понравилось работать таким образом.

Активист Сергей Стерненко также приводит пример переписки Мезенцева с девушкой, в которой тот активно ее домогается. Сам полицейский назвал эти данные фейком, а свое поведение в случае с побоями задержанных объяснил желанием "интересно рассказать" о своей работе в соцсетях.

При этом резонанс, который вызвали посты начинающего стража порядка, по всей видимости возымели действие. 13 ноября он написал у себя в Инстаграм: "Все больше не полиция". Скрин с этим постом разместил Стерненко и написал: "Огласка работает. Никогда не молчите!".

Однако, непонятно, сам Мезенцев уволился, или же его "попросили" из органов.

Читайте также: Созваны патрули полиции для соблюдения карантина на выходных (документ)