Созваны патрули полиции для соблюдения карантина на выходных (документ)

Карантин выходного дня, должен начаться уже в эту субботу, 14 ноября, и за его соблюдением будут наблюдать специальные отряды полиции.

Документ об их формировании опубликовала "Страна".

Территориальные управления полиции Киева получили указания, согласно которым полиция будет контролировать выполнения карантинных мер с 13 по 15 ноября, то есть соблюдение карантина выходного дня ресторанами, торгово-развлекательными центрами, салонами красоты и другими учреждениями, которым запрещено работать в субботу и воскресенье.

В Киеве контроль выполнения карантинных ограничений будут выполнять группы особого реагирования и личный состав полиции. Начиная с 13.00 и до 01.00 они будут следить за тем, как город следует указаниям Кабмина.

Напомним, в среду, 11 ноября, Кабинет министров на очередном заседание, принял решение ввести в Украине карантин выходного дня.

Отметим, ранее карантинные ограничения на выходных отказались соблюдать во Львове и Ровно.