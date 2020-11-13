"Пейте воду!" Киевлянка взволновала сеть историей лечения коронавируса

Жительницу Киева Оксану Билоус, которая болеет коронавирусом, удивила скорость ответа семейного доктора и назначение пить воду.

Об этом киевлянка сообщила в Facebook.

Оксана Билоус заболела коронавирусом еще 4 ноября. Назначение на анализы вместе с членами семьи жительница столицы получила у частного врача, у которого наблюдается не первый год. И результаты, направила семейному врачу по вайберу, поскольку медик преложила только такой вариант коммуникации.

"На вопрос: "Что принимать?" ответ пришел через несколько дней: "Назначенное раньше". Раньше она назначала - пить воду! Думаю, что у этого семейного врача еще найдется место для нашего топового истеблишмента", - отметила Билоус.

В комментариях пользователи поддержали киевлянку, отметив, что и сами сталкивались с затягиванием вердикта от доктора или получением результатов тестов, без чего нельзя начать полноценное лечение. Также люди советовали сменить семейного доктора, которая явно получает деньги ни за что.

Оксана Билоус поясняет, что не может заключить декларацию со своим частным врачом, и такие случаи не единичны. При этом в шутку киевлянка пишет, что боится привыкнуть "пить воду".

Читайте также: Почему по мнению врача-анестизиолога больным коронавирусом нужно быть осторожными с антибиотиками и принимать их только по назначению врача.