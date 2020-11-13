Иностранец пытался провезти из Приднестровья в Украину радиоактивные деньги. Фото

В международном пункте пропуска Кучурган – Первомайск (на рубеже между Одесским регионом и Молдовой) обнаружен радиоактивный йод, чье ионизирующее излучение превышает норму в 600 раз (77-79 мР/час) исходящее от денег в борсетке гражданина Молдовы, который пересекал границу.

Об этом сообщила сегодня Государственная экологическая инспекция в Одесской области.

Сотрудников ведомства вызвали пограничники: установка радиационного контроля сработала на микроавтобус приднестровской регистрации. За рулем находился гражданин Молдовы.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

При этом отмечается, что излучение медицинского йода исходило от денег в барсетке. Микроавтобус находится на специальной площадке в пункте пропуска.

Фото: dumskaya.net

В ГЭИ заверили, что сейчас микроавтобус находится в пункте пропуска на площадке, который делает невозможным доступ посторонних лиц.

Напомним, вчера 12 ноября, в аэропорту "Борисполь" были задержаны сотрудники таможенных постов, которые вымогали взятки с пассажиров и устраивали трудности из-за якобы перевеса вещей.